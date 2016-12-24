Президент WBC: Дело Поветкина сдвинется с места после вскрытия пробы Б

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман рассказал о том, как будет идти дальнейшее расследование допингового дела Александра Поветкина.

- WBC проводит соответствующие процедуры согласно правилам организации и рекомендациям программы чистого бокса. Процесс сдвинется с места после вскрытия пробы Б, о чем был уведомлен сам боксер, - заявил Сулейман.

Напомним, поединок Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за временный титул WBC был отменен после обнаружения в допинг-пробе россиянина следов применения запрещенного препарата остарина. В результате, Поветкин провел бой с французом Йоаном Дюопа и одержал победу нокаутом в шестом раунде.

Более поздняя допинг-проба Александра дала отрицательный результат.

