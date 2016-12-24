«Зенит» интересуется защитником «Насьоналя»
Капитан «Насьоналя» Диего Полента может стать игроком «Зенита», сообщает в своем твиттере журналист Tirando Paredes Фабиан Бертолини.
En México lo quieren, el Zenit también y Olimpia llamó. River Argentino sería el más factible equipo de Diego Polenta. @TIRANDO1010— Fabián Bertolini (@F_Bertolini) 23 декабря 2016 г.
– На Поленту претендуют «Зенит», «Олимпия» и мексиканская «Америка», которая готова заплатить 3 миллиона долларов (2,8 млн евро). Фаворитом в борьбе за 24-летнего уругвайца считается «Ривер Плейт», - написал Бертолини.
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Напомним, контракт Поленты с уругвайским клубом истекает 30 июля 2018 года. В сезоне-2016/17 Диего провел 12 матчей в чемпионате Уругвая. За «Насьонал» он выступает с 2014 года, ранее защитник играл в итальянской Серии А за «Дженоа» (2010-2011) и на правах аренды за «Бари» (2011-2013).
По данным Transfermarkt.de, трансферная стоимость Поленты составляет 2,5 миллиона евро.