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«Зенит» интересуется защитником «Насьоналя»

Источник:  Twitter.comКомментарии

Капитан «Насьоналя» Диего Полента может стать игроком «Зенита», сообщает в своем твиттере журналист Tirando Paredes Фабиан Бертолини.

– На Поленту претендуют «Зенит», «Олимпия» и мексиканская «Америка», которая готова заплатить 3 миллиона долларов (2,8 млн евро). Фаворитом в борьбе за 24-летнего уругвайца считается «Ривер Плейт», - написал Бертолини.

Официально: Андрей Лунев перешел в «Зенит»

Напомним, контракт Поленты с уругвайским клубом истекает 30 июля 2018 года. В сезоне-2016/17 Диего провел 12 матчей в чемпионате Уругвая. За «Насьонал» он выступает с 2014 года, ранее защитник играл в итальянской Серии А за «Дженоа» (2010-2011) и на правах аренды за «Бари» (2011-2013). 

По данным Transfermarkt.de, трансферная стоимость Поленты составляет 2,5 миллиона евро.  

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