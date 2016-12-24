Томми Сантала: О «Металлурге» слышал только положительные отзывы

Форвард магнитогорского «Металлурга» Томии Сантала рассказал о своем переходе из «Клотена» в «Магнитку».

– Когда сыграли свой последний матч за «Клотен»?

– В швейцарском чемпионате была недельная пауза, связанная с выступлением национальной сборной. Получается, последний раз играл две недели назад.

– Что знаете о КХЛ и о «Металлурге»?

– Все знают, что КХЛ – очень хорошая лига. А о «Металлурге» я слышал исключительно положительные отзывы. Говорил со многими людьми – ни одного плохого слова ни о клубе, ни о команде. И это главная причина, по которой я здесь. Действительно, отличная команда, они... вернее, мы (смеётся) лидируем в таблице конференции, так что я очень рад оказаться в этом клубе.

– Ваша статистика в этом сезоне (как и в предыдущих) впечатляет. Можете ли сказать, что находитесь в прекрасной форме?

– Да-да! Я в отличной форме! Этот сезон и впрямь складывался для меня хорошо. Конечно, была целая неделя безо льда и две без игровой практики. В любом случае, я счастлив снова быть в игре!

В нынешнем сезоне 37-летний Сантала набрал 33 (12+21) очка в 29 матчах за «Клотен», за который он выступал с 2008 года.