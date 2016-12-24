«Ливерпуль» готов отдать в аренду Сахо за 500 тысяч евро
«Ливерпуль» согласен
отпустить в аренду защитника Мамаду Сахо, но рассчитывает получить от нового
клуба француза 500 тысяч евро.
К 26-летнему центральному защитнику есть интерес из Англии, Италии и Франции, однако требования «Ливерпуля» и зарплата Сахо в 80 тысяч фунтов в неделю может отпугнуть другие клубы.
По данным Daily Mail, Сахо может продолжить сезон в «Вест Бромвиче», «Вест Хэме», «Лилле», «Милане» или «Интере».
В нынешнем сезоне Сахо не провел ни одного матча за основной состав «красных».
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