«Ливерпуль» готов отдать в аренду Сахо за 500 тысяч евро

«Ливерпуль» согласен отпустить в аренду защитника Мамаду Сахо, но рассчитывает получить от нового клуба француза 500 тысяч евро.

К 26-летнему центральному защитнику есть интерес из Англии, Италии и Франции, однако требования «Ливерпуля» и зарплата Сахо в 80 тысяч фунтов в неделю может отпугнуть другие клубы.

По данным Daily Mail, Сахо может продолжить сезон в «Вест Бромвиче», «Вест Хэме», «Лилле», «Милане» или «Интере».

В нынешнем сезоне Сахо не провел ни одного матча за основной состав «красных».