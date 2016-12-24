Александр Канищев: В отдельных матчах у «Зенита» страдало качество игры
Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев подвел
итоги первой половины сезона для петербургского клуба.
- Твердую «четверку» можно смело поставить. До пятерки зенитовцы недотянули - на первом месте на перерыв в чемпионате не ушли. К тому же в отдельных матчах страдало качество игры. В итоге «Зенит», с точки зрения позиционирования себя как топ-клуб - один из богатейших в Европе - занимает явно не свою нишу. Ничего другого, кроме первого места в чемпионате России, для него быть не может.
Андрей Лунев: Мне сказали, что надо опасаться Дзюбу
Почему не «тройка»?
Все-таки содержание игры было на приличном уровне. Не такое яркое, конечно, с
хорошим исполнением, как во времена Халка, когда все было заточено на
индивидуальном мастерстве бразильца и других футболистов. Сейчас игра «Зенита»
стала более коллективной, но не во всем отлаженной. Ну и такого звездного исполнителя,
каким был Халк, в составе теперь нет, - приводит слова Канищева «Спорт уик-энд».
Напомним, на зимний
перерыв в чемпионате России «Зенит» ушел на третьем месте с 35 очками. От московского
«Спартака», который идет на первой позиции, сине-бело-голубые отстают на пять
очков.
Следующую встречу в РФПЛ
подопечные Мирчи Луческу проведут 4 марта в Москве против ЦСКА.
Также петербуржцы вышли в
1/16 финала Лиги Европы, где российский клуб встретится с «Андерлехтом». Первый
матч пройдет в Бельгии 16 февраля, ответная игра состоится 23 числа в Петербурге.