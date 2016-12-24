Александр Канищев: В отдельных матчах у «Зенита» страдало качество игры

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев подвел итоги первой половины сезона для петербургского клуба.

- Твердую «четверку» можно смело поставить. До пятерки зенитовцы недотянули - на первом месте на перерыв в чемпионате не ушли. К тому же в отдельных матчах страдало качество игры. В итоге «Зенит», с точки зрения позиционирования себя как топ-клуб - один из богатейших в Европе - занимает явно не свою нишу. Ничего другого, кроме первого места в чемпионате России, для него быть не может.

Андрей Лунев: Мне сказали, что надо опасаться Дзюбу

Почему не «тройка»? Все-таки содержание игры было на приличном уровне. Не такое яркое, конечно, с хорошим исполнением, как во времена Халка, когда все было заточено на индивидуальном мастерстве бразильца и других футболистов. Сейчас игра «Зенита» стала более коллективной, но не во всем отлаженной. Ну и такого звездного исполнителя, каким был Халк, в составе теперь нет, - приводит слова Канищева «Спорт уик-энд».

Напомним, на зимний перерыв в чемпионате России «Зенит» ушел на третьем месте с 35 очками. От московского «Спартака», который идет на первой позиции, сине-бело-голубые отстают на пять очков.

Следующую встречу в РФПЛ подопечные Мирчи Луческу проведут 4 марта в Москве против ЦСКА.

Также петербуржцы вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где российский клуб встретится с «Андерлехтом». Первый матч пройдет в Бельгии 16 февраля, ответная игра состоится 23 числа в Петербурге.