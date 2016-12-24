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Дэвид Мойес: Бэйл был моей главной целью в «Манчестер Юнайтед», а с Кроосом мы договорились о переходе

Источник:  Daily MailКомментарии

Главный тренер «Саутгемптона» Дэвид Мойес рассказал, что будучи главным тренером «Манчестер Юнайтед» вел переговоры о переходе в клуб Гарета Бэйла и Тони Крооса.

«Когда я пришел в клуб, моей главной целью был Гарет Бэйл. Я чувствовал, что это игрок для «Манчестер Юнайтед». Мы боролись за него до последней минуты, предложили контракт лучше, чем «Реал». Но Гарет уже был настроен ехать в Мадрид.

Тони Кроос был согласен перейти в «Манчестер Юнайтед» летом. Я договорился об этом с ним и его агентом», – приводит Daily Mail слова Мойеса.

Напомним, Мойес возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2013 году, но проработал в клубе всего десять месяцев.

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