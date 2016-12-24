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Клаудио Раньери: Дисквалификация Варди - это очень печально для футбола

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери прокомментировал решение Футбольной ассоциации Англии дисквалифицировать нападающего Джейми Варди на три матча.

- Все в Англии и в мире посмотрели повтор момента и сказали, что это не было нарушением правил. Мы подали апелляцию на отмену красной карточки, потому что понимали свою правоту.. Если игрок «Лестера» действительно совершает грубый фол, клуб никогда не стал бы спорить.

Глен Джонсон толкнул Джейми, тот потерял контроль над телом, но все равно коснулся мяча. Я, как и весь наш клуб, очень удивлен таким решением. Я не сержусь. Но все это очень печально для футбола, - заявил Варди.

Напомним, инцидент произошел 17 декабря в матче «Сток Сити» - «Лестер» (2:2). Действующие чемпионы Англии занимают пятую строчку в турнирной таблице АПЛ.

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