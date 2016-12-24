Клаудио Раньери: Дисквалификация Варди - это очень печально для футбола

Арсен Венгер: В усилении атаки и обороны у нас сейчас нет никакой нужды

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии встречи с «Вест Бромвичем» в матче 18-го тура чемпионата Англии, рассказал о трансферных планах команды.