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40-летний Шейн Доун - первая звезда игрового дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. 

Первой звездой дня был признан капитан «Аризоны» Шейн Доун. Он забросил единственную шайбу своей команды в матче с «Торонто» (1:4).

За 44 секунды до конца второго периода 40-летний канадец отличился после передач Коннора Мерфи и Петера Холланда. Этот гол стал для Доуна 400-м в НХЛ. Отметим, что Доун проводил свой 1500-й матч в лиге.

Второй звездой признан нападающий «Миннесоты» Чарли Койл, набравший четыре (1+3) очка в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4). 


Третьей звездой стал вратарь-новичок «Детройта» Джаред Коро, одержавший свою первую победу в лиге в матче с «Флоридой» (4:3 Б).


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