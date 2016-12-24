40-летний Шейн Доун - первая звезда игрового дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Первой звездой дня был признан капитан «Аризоны» Шейн Доун. Он забросил единственную шайбу своей команды в матче с «Торонто» (1:4).

За 44 секунды до конца второго периода 40-летний канадец отличился после передач Коннора Мерфи и Петера Холланда. Этот гол стал для Доуна 400-м в НХЛ. Отметим, что Доун проводил свой 1500-й матч в лиге.

Второй звездой признан нападающий «Миннесоты» Чарли Койл, набравший четыре (1+3) очка в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4).



Третьей звездой стал вратарь-новичок «Детройта» Джаред Коро, одержавший свою первую победу в лиге в матче с «Флоридой» (4:3 Б).







