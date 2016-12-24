Тренер Стиверна: Не исключаю, что бой с Поветкиным еще состоится

Тренер канадского боксера Бермейна Стиверна Дональд Хаус прокомментировал новый виток разбирательства допингового дела Александра Поветкина.

- Это обидно, мы приняли решение не драться, поскольку приехали в Россию за титулом, а бой стал несанкционированным после результатов этой пробы, только спустя время им удалось прояснить, что проба все-таки отрицательная. Мне бы хотелось, чтобы эта допинг-проба оказалась негативной в день боя, то есть с самого начала.

Я всего лишь тренер, я мало имею отношения к допинг-тестам, но когда нам сообщили, что проба дала положительный результат, а WBC в свою очередь немедленно отказался санкционировать бой, я посоветовал и Бермейну, и промоутеру не проводить бой.

Мы готовы провести бой с кем угодно – Поветкин, Уайлдер, это не имеет значения. Бой будет, это неизбежно, мы же не просто так тренируемся. Но я бы хотел, чтобы это был чистый поединок с двух сторон: моего парня и его оппонента. Не исключаю, что оппонентом станет Поветкин, - цитирует Хауса агентство «Р-Спорт».

Напомним, поединок Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за временный титул WBC был отменен после обнаружения в допинг-пробе россиянина следов применения запрещенного препарата остарина. В результате, Поветкин провел бой с французом Йоаном Дюопа и одержал победу нокаутом в шестом раунде.

Более поздняя допинг-проба Александра дала отрицательный результат.







