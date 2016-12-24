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Слепцова выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Светлана Слепцова выиграла индивидуальную гонку на 15 км в рамках всероссийских соревнований «Ижевская винтовка», которые определяют состав сборной на январские этапы Кубка мира.

Второй в сегодняшней гонке стала Наталья Маковеева, а замкнула тройку сильнейших Ирина Услугина.

Биатлон. Кубок России. Третий этап. «Ижевская винтовка». Чайковский
Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км

1. Светлана Слепцова (ХМАО-Югра) — 52.27,0 (1 промах).
2. Наталья Маковеева (ЯНАО) — +2.15,1 (1).
3. Ирина Услугина (Тюменская область) — +2.31,3 (2).
4. Елена Баданина (ЯНАО) — +2.35,6 (0).
5. Ирина Старых (Тюменская область) — +3.22,0 (2).
6. Светлана Миронова (Свердловская область) — +3.25,7 (5).
7. Ольга Якушова (Красноярский край) — +3.59,7 (4).
8. Анастасия Загоруйко (Тюменская область) — +4.04,9 (4).
9. Анна Никулина (Новосибирская область/Мордовия) — +4.33,1 (5).
10. Диана Якимец (Красноярский край) — +4.33,2 (3). 

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