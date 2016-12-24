Геннадий Орлов: Было бы хорошо, если бы Джикия перешел в «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о возможном переходе в «Зенит» или в «Спартак» защитника «Амкара» Георгия Джикии.

- Агент Джикии говорит, что Георгий может перейти в «Зенит». Просто набивают цену и ажиотаж вокруг защитника?

- Нет-нет. Я думаю, «Зенит» с удовольствием взял бы этого грузина, который получил русский паспорт. У него грузинская школа, а в Грузии, я помню, всегда были хорошие защитники. «Зенит» наверняка за него борется, и это, наверное, уже работа агентов, скаутов. «Спартак» же на него претендует. Это перспективный и такой страстный футболист, умеет вести борьбу и делает мало нарушений при отборе мяча. Было бы хорошо, если бы он перешел в «Зенит».

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- А если в «Спартак» – плохо?

- Ну почему? Пусть «Спартак» тоже укрепляется. Думаю, «Зенит» и так их победит. Мы же живем в Петербурге. Надо об этом думать, – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

Напомним, в сезоне-2016/17 23-летний защитник провел за «Амкар» 17 матчей и получил пять желтых карточек. До пермского клуба футболист выступал за дзержинский «Химик», «Спартак» из Нальчика и «Локомотив-2».

Контракт Джикии с «Амкаром» истекает 30 июня 2018 года. По данным сайта Transfermarkt.de, стоимость игрока составляет один миллион евро.



