Эллардайс получит 4 млн фунтов, если спасет «Кристал Пэлас» от вылета из АПЛ

Стали известны некоторые детали контракта нового главного тренера «Кристал Пэлас» Сэма Эллардайса.

О подписании соглашения с 62-летним бывшим наставником сборной Англии лондонский клуб официально объявил в пятницу.

По данным газеты Daily Mail, Эллэрдайс получит бонус в размере 4 миллионов фунтов стерлингов, если «орлы» по итогам сезона 2016/2017 сохранят место в английской премьер-лиге. Напомним, после 17-ти туров «Кристал Пэлас» занимает 17-е место, от зоны вылета клуб отделяет одно очко.

Контракт Эллардайса рассчитан на 2,5 гола с зарплатой 2,5 миллиона фунтов в год.

Напомним, ранее специалист работал с «Сандерлендом», «Вест Хэмом», «Блэкберном», «Ньюкаслом» и «Болтоном». В июле он возглавил сборную Англии, но в сентябре ушел в отставку в связи с коррупционным скандалом.

В «Кристал Пэлас» Эллардайс пришел на смену Алану Пардью.

26 декабря в 18-м туре команда сыграет в гостях с «Уотфордом».