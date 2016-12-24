Джанни Инфантино: Футбол - не только Европы и Южная Америка, важно увеличить количество участников ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино снова выступил с инициативой увеличения количества участников чемпионатов мира по футболу.

- Я думаю, что сегодня чемпионат мира — это гораздо больше, чем просто футбольный турнир. Это событие всемирного значения. Развитие и уровень футбола сильно продвинулись вперед. В АПЛ выступают игроки, представляющие 69 стран. На ЧМ-2014 сборная Коста-Рики вышла из группы с Италией и Англией.



Футбол – это уже не только Европа и Южная Америка. Вот почему для нас важно увеличить число участников мировых первенств. В новом формате турнир можно будет провести за 32 дня. Будущий чемпион сыграет семь матчей на 12 стадионах. Здесь есть только позитивные моменты, ведь футбол открыт для всех. 16 групп по три команды, затем игры на выбывание. Мы можем увидеть такую схему уже в 2026 год, - заявил Инфантино.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России, а турнир 2022 года - в Катаре.

Ранее Джанни Инфантино предлагал увеличить квоту стран-участниц турнира с 32 по 48 национальных сборных.

