Андрей Назаров: В матче с ЦСКА Секстон сломал руку, у Макарова - сотрясение мозга

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал, какие потери понесла команда в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:3).

- Перелом руки получил лидер нашего нападения Секстон, который летит в Москву на обследование и который, похоже, выбыл минимум на месяц. После атаки защитника ЦСКА Панина потерял сознание форвард второго звена Макаров - у Константина сотрясение мозга и есть опасения, что сезон для него завершен. Наконец перелом пальца получил защитник второй пары Лекомцев, но, надеемся, что Иван на СКА все-таки сможет выйти.

- Секстон - мотор команды. Заменить его возможно?

- На данном этапе замена - молодой Порядин. У него отличная скорость, чем-то он похож на Секстона. Но надо подняться с уровня МХЛ на уровень КХЛ.