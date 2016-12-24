«Авангард» представил новогоднюю форму

«Авангард» проведет четыре матча в новогодней форме.

«Необычное решение рисунка на форме «Авангарда», выпущенной специально к новогодним и рождественским матчам, наверняка полюбится многим. Это действительно игровой свитер, в котором хоккеист выходит на лед сражаться с соперником... но также это еще и теплый домашний свитер, который возвращает нас в атмосферу семейного тепла и уюта», – говорится в сообщении на официальном сайте «Авангарда».

В новогодней форме команда проведет матчи с «Трактором», «Динамо», «Витязем» и «Локомотивом».

Все свитера, каждый из которых выпущен в единственном экземпляре, будут реализованы на аукционе. Аукцион стартует в интернет-магазине ХК «Авангард» 25 декабря по окончании матча с «Трактором», следите за объявлениями на официальном сайте и в социальных сетях клуба. Вырученные средства пойдут на благотворительность.