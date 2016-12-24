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Денис Терентьев: Форму «Зенита» я носил с 7 лет, но в «Ростове» поработал с таким замечательным человеком, как Бердыев

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Защитник «Ростова» Денис Терентьев не планирует возвращаться в «Зенит», где он получил футбольное образование.

- Меня все устраивает в Ростове, искренне рад, что судьба предоставила мне шанс сыграть в Лиге чемпионов.

Переходил в «Ростов» в тот момент, когда команда играла стыковые матчи с «Тосно», а сейчас мы вышли в плей-офф Лиги Европы.

Мне посчастливилось работать с таким замечательным человеком, как Курбан Бердыев, который многому меня научил. Словом, о чем-то жалеть я в принципе не имею права! Я благодарен «Зениту», носил форму со стрелкой на груди с семи лет, с уважением и любовью отношусь к родному клубу, однако сейчас играю за «Ростов» и делаю все от меня зависящее, чтобы на всех фронтах мы выступили как можно лучше, - рассказал Терентьев.

Денис Терентьев защищает цвета «Ростова» с 2015 года. Ранее он играл за «Зенит» и «Томь».

В текущем сезоне ростовчане впервые приняли участие в Лиге чемпионов, где смогли пробиться в групповой этап.

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