Сергей Светлов: Не узнаю талантливых Апалькова, Локтионова и Аверина

Олимпийский чемпион Сергей Светлов поделился мнением о выступлении ярославского «Локомотива» в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ.

- Откровенно говоря, не совсем понимаю то, что происходит с «Локомотивом», - сказал Светлов. - По составу это вторая-третья команда Западной конференции, но после трех поражений в последних четырех матчах она уже делит пятое-шестое места. Честно говоря, нужно постараться, чтобы с такой атакой отставать по заброшенным шайбам, например, от «Витязя» и минского «Динамо».

- К кому из форвардов «Локомотива» относится это замечание?

- В этом сезоне не узнаю талантливых Апалькова, Локтионова и Аверина, которых еще год назад регулярно вызывали в первую сборную. Через раз играют легионеры клуба во главе с Тальбо и Козуном. Да и молодые нападающие, увы, приостановили свой рост. Такой коллективный спад, видимо, говорит о каких-то внутренних моментах. Впрочем, если говорить объективно, шансы занять свое законное третье место на Западе у Ярославля еще есть. Впереди 19 матчей, на этой дистанции отрыв в восемь очков от Нижнего Новгорода отыгрывается. Все ресурсы для решения такой задачи, обеспечивающей предсказуемую кубковую «сетку», у «Локомотива» есть.