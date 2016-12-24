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FA обвинила полузащитника «Бернли» Бартона в совершении ставок

Источник:  Daily MailКомментарии

Футбольная ассоциация (FA) Англии предъявила обвинение полузащитнику «Бернли» Джоуи Бартону в том, что делает ставки в букмекерских конторах.

По данным ассоциации, в период с 2006 по 2016 год игрок сделал 1260 ставок на футбольные матчи. Запрет на это для  профессиональных футболистов во всем мире действует с 2014 года.

У 34-летнего Бартона, который на этой неделе вернулся в «Бернли» после кратковременного выступления за шотландский «Рейнджерс», по закону до 5 января есть возможность опровергнуть обвинение FA.  

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