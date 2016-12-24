Дмитрий Торгованов: На чемпионате мира не хотим играть за восьмые-девятые места

Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов рассказал о подготовке к чемпионату мира во Франции и задачах на турнир.

«Сейчас у нас идет тяжелая и черновая работа. Я очень суеверный человек, поэтому скажу обтекаемо: не хотим играть за восьмые-девятые места», – приводит ТАСС слова Торгованова.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 11 по 29 января во Франции. На групповом этапе сборная России сыграет в Нанте с Японией (12 января), Норвегией (14 января), Польшей (16 января), Францией (17 января) и Бразилией (19 января).