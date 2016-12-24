Юлия Иванова: Российских лыжников не дисквалифицировали, а отстранили. Документы уже пришли

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Легков и Вылегжанин попали в список подозреваемых, Черноусов может стать чемпионом Сочи «Советский спорт» получил неофициальное подтверждение ранее появившейся информации об именах российских лыжников, временно отстраненных от участия в соревнованиях.

Легков и Вылегжанин находятся в числе шестерых отстраненных российских лыжников Стало известно, кто из российских лыжников получил временное отстранение от соревнований по подозрению в употреблении допинга. Среди них есть Александр Легков и Максим Вылегжанин.

ISU выразил готовность открыть дела против российских спортсменов при наличии доказательств их вины Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на решение МОК о новой проверке проб российских спортсменов. Они выразили готовность применить к россиянам санкции, если будут доказательства их вины.

Александр Карелин: Решение МОК – не против России, а против спорта как такового Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе, депутат Госдумы РФ Александр Карелин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета проверить допинг-пробы российских спортсменов после Олимпийских игр 2010, 2012 и 2014 годов.

Шесть российских лыжников отстранены от соревнований из-за допинга Шесть лыжников из России временно отстранены от соревнований по лыжным гонкам в связи с подозрением в употреблении запрещенных препаратов. Такое решение приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS).

Рене Фазель: Непонятно, почему перепроверяют допинг-пробы только российских спортсменов Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазельь не понимает, почему Международный олимпийский комитет будет перепроверять допинг-пробы только российских спортсменов с ОИ-2010 и ОИ-2012.

Дмитрий Свищев: Посоветовал бы МОК перепроверить всех участников ОИ-2014, а не только россиян Депутат Госдумы и президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев считает, что Международному олимпийскому комитету (МОК) необходимо проверить допинг-пробы всех спортсменов с Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а не только россиян.

МОК начал расследование в отношении 28 россиян, участвовавших в Олимпиаде в Сочи Международный Олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарное дело в отношении 28 российских спортсменов. Речь идет об участниках зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

Минспорта Украины: Россия должна нести жесткое наказание за организованную преступную деятельность Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал последние санкции в отношении России, связанные с допинговыми разоблачениями.

Отстраненные от соревнований российские биатлонисты завоевали медали в Сочи По данным норвежских СМИ, два биатлониста, отстраненных от соревнований по решению IBU, завоевали награды на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Сборная России по лыжным гонкам может пропустить ЧМ-2017 из-за дисквалификации Сборная России по лыжным гонкам в полном составе может быть дисквалифицирована и не допущена до чемпионата мира в Лахти, который стартует 22 февраля.

Ричард Макларен: У нас нет доказательств, что Мутко все знал Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен прокомментировал данные своего доклада о допинге в российском спорте. Он сказал, что у него нет доказательств причастности вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко, который ранее занимал должность министра спорта.

Александр Любимов: Макларен дал понять, что у него есть компромат на наших чиновников Президента клуба истории и статистики спорта Александр Любимов высказал свое мнение по поводу второго доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. Он сказал, что в докладе много намеков, но возможное наличие компромата на российских чиновников может стать поводом для новых санкций.

Третьими будем? Россия лишится девяти медалей Сочи? К каким последствиям может привести публикация второй части доклада Ричарда Макларена?

Вячеслав Фетисов: Нужно думать о будущем российского спорта, а не о том, отберут ли медали Игр в Сочи Знаменитый хоккеист, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший глава комитета спортсменов WADA Вячеслав Фетисов поделился свои мнением по поводу второй части доклада Макларена. Он призвал думать о будущем спорта в России.

Глава ASADA: Теперь никто не сможет оспорить факты из доклада Макларена Президент Австралийского антидопингового агентства Бен Макдэвитт прокомментировал факты, изложенные во второй части доклада Ричарда Макларена.

Михаил Чеканов: Женскую сборную России по хоккею оговорили. Мужиков у нас в команде нет Бывший тренер женской сборной России по хоккею Михаил Чеканов прокомментировал данные доклада Ричарда Макларена. В частности, он высказал свое мнение про обвинения в адрес его команды, которой он руководил во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

Могло быть и хуже. Есть ли жизнь после доклада Макларена? Последствия доклада комиссии Ричарда Макларена плохие, но наихудшего развития событий удалось избежать.

МОК повторно проверит на допинг пробы всех российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи Допинг-пробы всех российских спортсменов, которые участвовали в зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, будут проверены повторно. Об этом сообщает официальный сайт организации.