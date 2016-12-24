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Юлия Иванова: Российских лыжников не дисквалифицировали, а отстранили. Документы уже пришли

Источник:  ТАССКомментарии

Российская лыжница Юлия Иванова подтвердила свое временное отстранение от соревновательной практики.

- Документы об отстранении пришли.

Я сдала все допинг-тесты в соответствии с правилами антидопингового агентства. Все тесты всегда проходят в присутствии антидопингового контролера. Я не производила манипуляций с бутылками допинг-теста, не царапала их и не повреждала, не сыпала в мочу каких-либо веществ. Но думаю все наладится, нас не дисквалифицировали, а отстранили, - цитирует Иванову агентство ТАСС.

Ранее Международная федерация лыжного спорта отстранила от участия в соревнованиях шесть российских спортсменов из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. По информации «Чемпионата», в число отстраненных вошла Иванова, а также Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов и Евгения Шаповалова.




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