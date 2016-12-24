Иржи Секач: «Ак Барс» обыгрывал СКА и может сделать это еще раз

Нападающий «Ак Барса» Иржи Секач поделился ожиданиями от матча против СКА в КХЛ, а также рассказал о травме, из-за которой он пропустил Кубок Первого канала.

- Мы уже играли против СКА в начале сезона и побеждали их. Это лучшая команда КХЛ, но если мы обыгрывали их один раз, то можем сделать это еще раз

На первой тренировке сборной Чехии перед Кубком Первого канала шайба прилетела мне прямо в челюсть. Получил болезненную травму, потерял два зуба, рассек губу. Зубы я уже вставил, осталось только пару швов в полости рта. Поначалу было тяжеловато тренироваться, так как холодный воздух попадал в рот, и было больно. Но сейчас все хорошо, - приводит слова Секача «Р-Спорт».

Напомним, встреча «Ак Барс» - СКА пройдет 27 декабря в Казани и начнется в 18:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. В первом матче, который прошел в конце августа в Петербурге, победу одержали казанцы - 6:5 Б.

В турнирной таблице Западной конференции армейцы лидируют после 40 матчей, имея в активе 100 очков. Команда Зинэтулы Билялетдинова на Востоке, проведя на четыре игры больше, идет третьей с 85 очками.

Сборная Чехии на Кубке Первого канала проиграла России (1:5), Финляндии (2:4) и обыграла Швецию (4:1).