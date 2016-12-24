Гендиректор «Арсенала»: Семшов начнет работать в клубе с 10 января
Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов подтвердил информацию, что Игорь Семшов будет работать в тренерском штабе команды.
«По Семшову я могу подтвердить информацию: Игорь с 10 января приступит к работе в качестве помощника главного тренера», - приводит слова Балашова «Тульский футбол».
Семшов будет помогать наставнику команды Сергею Кирьякову.
На данный момент «Арсенал» занимает 15-е место в таблице чемпионата России, набрав после 17-ти туров 12 очков.
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