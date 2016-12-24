Сын Михаэля Шумахера будет выступать в «Формуле-3»

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, следующий сезон проведет в гоночной серии «Формула-3».

- «Формула-3» будет для меня важным этапом и правильным шагом в развитии карьеры, я нахожусь в предвкушении нового сезона. Я также рад остаться в составе «Према», потому что это очень профессиональная команда, и я могу многому научиться, - заявил Шумахер-младший.

17-летний Мик Шумахер ранее выступал в итальянской и немецкой сериях «Формулы-4», выиграв за два сезона 11 стартов.







