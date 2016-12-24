Альберт Яруллин: Негативных воспоминаний перед игрой против СКА у меня нет

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился ожиданиями от матча против СКА.

- Негативных воспоминаний перед игрой против СКА у меня нет. Тот матч и травма это уже пройденный этап. Травма - это стечение обстоятельств. Не думаю, что Кетов намеренно хотел ее нанести. Игровой момент. Мстить ему я, конечно, не буду.

Не играли две недели? Может, в первом периоде где-то сложно будет. Привыкнуть нужно, а так мы набрались сил, перезагрузились в Дубае. Все-таки тяжелый график был, очень много матчей провели уже. Отдых пойдет нам на пользу, - приводит слова Яруллина «Р-Спорт».

Напомним, встреча «Ак Барс» - СКА пройдет 27 декабря в Казани и начнется в 18:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. В первом матче, который прошел в конце августа в Петербурге, победу одержали казанцы - 6:5 Б. В той встрече Яруллин получил повреждение после столкновения с Евгением Кетовым, хоккеист пропустил из-за травмы два месяца.

В турнирной таблице Западной конференции армейцы лидируют после 40 матчей, имея в активе 100 очков. Команда Зинэтулы Билялетдинова на Востоке, проведя на четыре игры больше, идет третьей с 85 очками.



