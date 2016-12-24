Альберт Яруллин: Негативных воспоминаний перед игрой против СКА у меня нет
Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился ожиданиями от матча против СКА.
- Негативных воспоминаний перед игрой против СКА у меня нет. Тот матч и травма это уже пройденный этап. Травма - это стечение обстоятельств. Не думаю, что Кетов намеренно хотел ее нанести. Игровой момент. Мстить ему я, конечно, не буду.
Не играли две недели? Может, в первом периоде где-то сложно будет. Привыкнуть нужно, а так мы набрались сил, перезагрузились в Дубае. Все-таки тяжелый график был, очень много матчей провели уже. Отдых пойдет нам на пользу, - приводит слова Яруллина «Р-Спорт».
Напомним, встреча «Ак Барс» - СКА пройдет 27 декабря в Казани и начнется в 18:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
В турнирной таблице Западной конференции армейцы лидируют после 40 матчей, имея в активе 100 очков. Команда Зинэтулы Билялетдинова на Востоке, проведя на четыре игры больше, идет третьей с 85 очками.
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