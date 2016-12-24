Гендиректор «Арсенала»: Трансферный бюджет команды - ноль рублей

Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что клуб не имеет трансферного бюджета на зимний период переходов.



«Хочу, чтобы это понимали болельщики: трансферный бюджет «Арсенала» на это межсезонье - ноль рублей. Все эти слухи, что «Арсенал» завален деньгами и будут сделаны какие-то громкие приобретения, - не совсем правильны. Это не значит, что работа не ведется - она ведется с ноября, и по количеству новичков - это будет 6-7 новых футболистов. Ситуация меняется каждый день, появляются новые фамилии, убираются старые. Идет серьезный переговорный процесс, многие люди задействованы в этом», - цитирует Балашова «Тульский футбол».

На данный момент «Арсенал» занимает 15-е место в таблице чемпионата России, набрав после 17-ти туров 12 очков.