Алексей Власенко избран президентом Федерации водного поло России на отчетно-выборной конференции организации, которая состоялась сегодня в Москве.

Власенко был избран единогласно.

Евгений Шаронов в пятницу, будучи действующим главой федерации, снял свою кандидатуру с выборов.

Ранее Власенко был переизбран на пост главы Федерации синхронного плавания России и главы Российской федерации прыжков в воду.