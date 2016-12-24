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Алексей Власенко избран президентом Федерации водного поло России

Источник:  РИА «Новости»Комментарии

Алексей Власенко избран президентом Федерации водного поло России на отчетно-выборной конференции организации, которая состоялась сегодня в Москве.

Власенко был избран единогласно.

Евгений Шаронов в пятницу, будучи действующим главой федерации, снял свою кандидатуру с выборов.

Ранее Власенко был переизбран на пост главы Федерации синхронного плавания России и главы Российской федерации прыжков в воду.

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