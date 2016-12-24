«Трабзонспор» планирует отдать Шейдаева в аренду клубу из второго дивизиона Турции
Как
сообщает интернет-портал Haber 61, нападающий
«Трабзонспора» Рамиль Шейдаев продолжит карьеру в клубе «Самсунспор».
Команда, занимающая во втором турецком дивизионе семнадцатое
место, заинтересована в аренде 20-летнего футболиста, который в сезоне-2016/17 провел
три матча во всех турнирах и забил один гол.
Напомним,
в августе 2016 года ФИФА удовлетворила просьбу АФФА о выступлении экс-игрока
молодежной сборной России и «Зенита» Рамиля Шейдаева за сборную Азербайджана. С
этого момента нападающий провел за национальную команду три матча.
Летом 2016 года футболист подписал четырехлетний контракт с турецким «Трабзонспором». С 2013 года форвард выступал в России за «Зенит», а в первой половине сезона 2015/2016 он играл в «Рубине».
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