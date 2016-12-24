Александр Атаманенко: Качество фастфудов на «Открытие Арене» отвратительное? Мне сложно согласиться с этим

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал о планируемых улучшениях сервиса на «Открытие Арене».

- Качество фастфудов отвратительное? Мне сложно согласиться с этим. Мы ведем переговоры, чтобы расширить ассортимент. Договорились, что появится еще один бренд.



Если говорить об архитектурной подсветке, то она работает уже давно и в разных режимах. Уверен, что многие болельщики уже обратили на это внимание. Если говорить о завершении работ на верхнем ярусе, то там надо смотреть на циркуляцию воздуха, его поступления на поле. Мы пока смотрим, как ведет себя газон.



«Новая Арена» пройдет адаптацию к Кубку конфедерации. Будут внедрены дополнительные инфраструктуры, которые являются временными. Ездили в Северную Америку для того, чтобы набраться опыта, посмотреть, как там руководят спортом. В Европе с завистью смотрят, что происходит со спортом в США, и, как и мы, удивлены. Надеюсь, что что-то из увиденного и мы внедрим, - рассказал Атаманенко.

«Спартак» после 17 туров лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» на пять очков.

5 марта красно-белые на выезде сыграют с «Краснодаром».

