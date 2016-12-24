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Диего Коста: Мне нравилось играть с «Реалом» против Пепе и Серхио Рамоса

Источник:  Goal.comКомментарии

Форвард «Челси» Диего Коста вспомнил, как играл за «Атлетико» против «Реала».

«Мне нравились эти матчи и возможность сыграть против Пепе и Серхио Рамоса. Это были отличные битвы, в которых нам всегда было непросто, и искры всегда летели от борьбы. Могу гарантировать, что им эти матчи нравились по той же причине.

Мы выходили и знали, что нас ждет напряженный матч. Но важно, что мы с уважением друг другу относились. Они старались изо всех сил, я тоже, но никаких неблагонамеренных действий не было. Конечно, во время матчей случались стычки, какие-то конфликты, но после игры мы всегда приветствовали друг друга», – приводит Goal.com слова Косты.

Напомним, испанец бразильского происхождения провел в «Атлетико» семь лет (2007-2014).

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