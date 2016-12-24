IBF обязала победителя боя Кличко - Джошуа встретиться с Пулевым

IBF назначила болгарского тяжеловеса Кубрата Пулева официальным претендентом в предстоящем бою за чемпионский титул.

По замыслу чиновников организации, 35-летний Пулев должен будет в 2017 году выйти на ринг с победителем боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа.

Отметим, что украинский тяжеловес уже побеждал Кубрата нокаутом в 2014 году. В последнем своем поединке (3 декабря) Пулев одержал победу над экс-чемпионом мира Сэмюэлом Питером.

Напомним, бой Кличко - Джошуа за чемпионские титулы WBA и IBF состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Примечательно, что WBA уже назначила для победителя своего официального претендента - кубинца Луиса Ортиса.

Сложившаяся ситуация может привести к тому, что Кличко или Джошуа придется отказаться от одного из поясов.

