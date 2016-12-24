«Вольфсбург» подтвердил переход Дракслера в «ПСЖ»

Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен».

Немецкий клуб подтвердил переход 23-летнего игрока сборной Германии в «ПСЖ». Контракт Дракслера с клубом из Парижа рассчитан на 4,5 года.

По неофициальной информации, сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Также он может вырасти еще на десять миллионов в качестве бонусов.

Дракслер выступает за «Вольфсбург» с 2015 года, а до этого провел шесть сезонов в «Шальке».

В нынешнем сезоне на его счету две голевые передачи в 13 матчах бундеслиги.