«Вольфсбург» подтвердил переход Дракслера в «ПСЖ»
Полузащитник «Вольфсбурга»
Юлиан Дракслер продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен».
Немецкий клуб подтвердил переход 23-летнего игрока сборной Германии в «ПСЖ». Контракт Дракслера с клубом из Парижа рассчитан на 4,5 года.
По неофициальной информации, сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Также он может вырасти еще на десять миллионов в качестве бонусов.
Дракслер выступает за «Вольфсбург» с 2015 года, а до этого провел шесть сезонов в «Шальке».
В нынешнем сезоне на его счету две голевые передачи в 13 матчах бундеслиги.
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