Александр Смирнов: Мы с Юко молодцы — восстановились и выступили на чемпионате России
Двукратный чемпион Европы Александр Смирнов, выступающий в спортивной паре с Юко Кавагути, заявил, что он и его партнерша достойно выступили на чемпионате России в Челябинске после тяжелых травм.
Кавагути и
Смирнов с небольшими помарками исполнили
произвольную программу и получили по
сумме двух выступлений 191,42 балла.
Фигуристы лидируют после выступления
двух групп участников. Остается выступить еще четырем парам.
«Мы молодцы, восстановились и выступили на чемпионате России. Для нашего возраста и количества травм мы выступили успешно, - отметил Смирнов в разговоре с журналистами. - Не прошло и года с тех пор, как у Юко была серьезнейшая травма. После такой травмы люди только через год начинают ходить, а она уже со мной борется за чемпионство России».
Спортсмены, семь раз принимавшие участие в чемпионатах России и неизменно попадавшие в призеры, отказались говорить о своих дальнейших планах. «Наша цель — показательные выступления», - сказал Смирнов.
Кавагути в январе нынешнего года получила разрыв ахиллова сухожилия на тренировке. В начале сезона-2013/14 серьезную травму ноги получил Смирнов.