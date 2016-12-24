Александр Смирнов: Мы с Юко молодцы — восстановились и выступили на чемпионате России

Двукратный чемпион Европы Александр Смирнов, выступающий в спортивной паре с Юко Кавагути, заявил, что он и его партнерша достойно выступили на чемпионате России в Челябинске после тяжелых травм.

Кавагути и Смирнов с небольшими помарками исполнили произвольную программу и получили по сумме двух выступлений 191,42 балла. Фигуристы лидируют после выступления двух групп участников. Остается выступить еще четырем парам.



«Мы молодцы, восстановились и выступили на чемпионате России. Для нашего возраста и количества травм мы выступили успешно, - отметил Смирнов в разговоре с журналистами. - Не прошло и года с тех пор, как у Юко была серьезнейшая травма. После такой травмы люди только через год начинают ходить, а она уже со мной борется за чемпионство России».

Спортсмены, семь раз принимавшие участие в чемпионатах России и неизменно попадавшие в призеры, отказались говорить о своих дальнейших планах. «Наша цель — показательные выступления», - сказал Смирнов.

Кавагути в январе нынешнего года получила разрыв ахиллова сухожилия на тренировке. В начале сезона-2013/14 серьезную травму ноги получил Смирнов.

