Маурисио Сулейман: Ковалев может провести бой за титул WBC
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям россиянин Сергей Ковалев вошел в обновленный рейтинг-лист Всемирного боксерского совета (WBC).
- Ковалев вернулся в рейтинг потому, что он заслуживает того, чтобы занимать там высокое место, и сейчас он может провести бой за титул WBC, - заявил президент организации Маурисио Сулейман.
Сергей разместился в рейтинге WBC на второй строчке. Напомним, действующим чемпионом мира по этой версии является канадец Адонис Стивенсон.
Напомним, бой Ковалева с американцем Андре Уордом состоялся в Лас-Вегасе 19 ноября. Все трое арбитров отдали победу американцу с одинаковым счетом 114:113. Таким образом, Уорд отобрал у Сергея чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.
В контракте на первый поединок было оговорено право Ковалева на реванш в случае поражения.
По словам менеджера Сергея Эгиса Климаса, переговоры по организации поединка уже начались.Ранее Андре Уорд заявил, что Ковалеву следует прекратить винить в поражении всех, кроме себя. Также он отметил, что повторный бой будет полезен для него как для чемпиона.