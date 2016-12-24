Маурисио Сулейман: Ковалев может провести бой за титул WBC

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям россиянин Сергей Ковалев вошел в обновленный рейтинг-лист Всемирного боксерского совета (WBC).

- Ковалев вернулся в рейтинг потому, что он заслуживает того, чтобы занимать там высокое место, и сейчас он может провести бой за титул WBC, - заявил президент организации Маурисио Сулейман.

Сергей разместился в рейтинге WBC на второй строчке. Напомним, действующим чемпионом мира по этой версии является канадец Адонис Стивенсон.

Напомним, бой Ковалева с американцем Андре Уордом состоялся в Лас-Вегасе 19 ноября. Все трое арбитров отдали победу американцу с одинаковым счетом 114:113. Таким образом, Уорд отобрал у Сергея чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

В контракте на первый поединок было оговорено право Ковалева на реванш в случае поражения.

По словам менеджера Сергея Эгиса Климаса, переговоры по организации поединка уже начались.

Ранее Андре Уорд заявил, что Ковалеву следует прекратить винить в поражении всех, кроме себя. Также он отметил, что повторный бой будет полезен для него как для чемпиона.