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Станюта завершила карьеру

Источник:  Sputnik.byКомментарии

Белорусская гимнастка Мелитина Станюта объявила о завершении карьеры.

В пятницу 23-летняя гимнастка выступила в Минске в рамках международного детского турнира Baby Cup.

«Если это мой завершающий выход на ковер, то можно сказать, что над этой программой работала всю жизнь. Хочется уйти красиво. Пожалуй, каждый спортсмен стремится к этому. Мне будет приятно завершить свой спортивный путь именно там, где начинала», – приводит «Спутник» слова Станюты.

За свою карьеру Станюта выиграть пять серебряных и девять бронзовых медалей чемпионата мира.

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