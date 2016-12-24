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Андрей Червиченко: Зачем за Витселя платить по миллиону в месяц, если летом его можно взять бесплатно?

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с возможным трансфером полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

Напомним, летом полузащитник был близок к переходу в «Ювентус», но «Зенит» не отпустил его. Перед открытием зимнего трансферного окна туринский клуб вновь выразил намерение приобрести бельгийца, однако, судя по сообщениям СМИ, стороны не могут согласовать сумму перехода. «Ювентус» готов выложить за хавбека 6 миллионов евро, «Зенит» же, по разным данным, рассчитывает выручить от 10 до 15 миллионов евро. Недавно стало известно об интересе к Витселю со стороны «Барселоны». Контракт игрока с «Зенитом» истекает в июле 2017 года.

- У «Зенита» с точки зрения трансферов все как-то самотеком течет, - считает Червиченко. - Ну логика ж должна быть у людей: ты покупаешь человека за 40 миллионов евро, у него пять лет контракта, остается год и ты хочешь за него половину! Какой бы футболистом он ни был, но дураков-то нет! Это мы, как дураки, можем заплатить, потому что нам хочется, а на Западе никто так не делает. Они там будут считать-пересчитывать и еще пытаться из этого в пять раз вычесть. И, в конце концов, заплатят самый мизер.

Логика подсказывала, что Витселя надо было отпускать в летнее межсезонье, на его место брать кого-то другого и брать за адекватную сумму. Я не уверен, что сейчас кто-то захочет дать за Витселя 6 миллионов, когда до истечения контракта осталось шесть месяцев. Это получается по миллиону в месяц. Можно подождать и получить его бесплатно. 

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