«Куньлунь» по буллитам уступил «Амуру»
«Куньлунь» дома уступил «Амуру» (0:1 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время и овертайм завершились нулевой ничьей.
В серии буллитов победу «Амуру» принес точный бросок Алексея Бывальцева.
Китайский клуб занимает шестое место в Восточной конференции, хабаровчане идут в ней 13-ми.
29 декабря «Куньлунь» примет «Адмирал», а «Амур» 26 декабря сыграет на выезде с «Адмиралом».
Матч
Куньлунь Ред Стар - Амур - 0:1 Б. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Победный буллит:
Бывальцев - 0:1.
Место и дата
24 декабря 12:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
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