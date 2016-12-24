Фостер продлил контракт с «Вест Бромвичем»

Голкипер «Вест Бромвича» Бен Фостер продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до июня 2019 года.

«Мы рады продлению контракта с Беном, – заявил главный тренер команды Тони Пулис. – Все видят, в какой форме он находится в нынешнем сезоне. И он продолжит держать уровень, который будет вдохновлять на работу других вратарей клуба».

В 2011 году «Бирмингем» отдал Фостера в аренду в «Вест Бромвич», а через год вратарь перешел в клуб на постоянной основе. Во всех турнирах Фостер провел 161 матч и в 41-м из них не пропустил ни одног гола.