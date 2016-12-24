Симон Фуркад: Ложь в спорте прекратится, если Кубок мира не пройдет в Тюмени? Перестаньте быть лицемерами

Французский биатлонист Симон Фуркад считает неразумным перенос этапа Кубка мира-2016/17 из Тюмени.

- Это откровенно глупое решение Международного союза биатлонистов! Почему должен быть наказан город и стадион? Ложь в спорте прекратится, если Кубок мира не пройдет в Тюмени? Перестаньте быть лицемерами!

В этом сезоне мы полетим в южнокорейский Пхенчхан. Сезон закончится в норвежском Холменколлене. Теперь откройте мировую карту и проведите линию между этими двумя точками. Посередине увидите Тюмень. Как что-то может быть еще комфортнее для биатлонистов?

Я надеюсь, что мне удастся выступить в Тюмени, прежде чем я завершу биатлонную карьеру, - заявил Фуркад-старший.

Напомним, что Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени. Где именно пройдут соревнования, будет сообщено дополнительно.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.

Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований.



