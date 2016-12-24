Спортивный директор «Вольфсбурга»: Мы рады, что переговоры о переходе Дракслера завершились так быстро

Спортивный директор «Вольфсбурга» Олаф Реббе прокомментировал переход полузащитник Юлиана Дракслера в «Пари Сен-Жермен».

«В последние дни мы провели напряженные и конструктивные переговоры с представителями Дракслера и «ПСЖ». В итоге мы добились очень хороших результатов для всех сторон. Мы рады, что все завершилось так быстро и желаем Юлиану всего наилучшего в Париже как с личной, так и спортивной точки зрения», – приводит слова Реббе официальный сайт «Вольфсбурга».

Напомним, в субботу Дракслер подписал с «ПСЖ» контракт на четыре с половиной года.