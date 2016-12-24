Более ста лыжников призвали МОК ужесточить борьбу с допингом

Более ста лыжников, представляющих различные страны, подвергли критике политику Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе антидопинга.

«Мы убеждены, что мягкий подход в борьбе с допингом позволяет обману оставаться актуальным в нашем виде спорта. Мы призываем руководство FIS и МОК действовать строже», – говорится в открытом письме спортсменов.

В числе лыжников, подписавших документ, оказались представители Швеции, Норвегии, Германии, Финляндии, США и Франции. Также письмо поддержали четыре российские спортсменки, в том числе бронзовый призер Олимпиады-2010 Наталья Коростелева.

Спортсмены также попросили организовать встречу с президентом FIS Джанфранко Каспером во время чемпионата мира в финском Лахти.