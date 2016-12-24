Валерьен Исмаэль: Надеюсь, во Франции Дракслер найдет себе новые вызовы

Главный тренер «Вольфсбурга» Валерьен Исмаэль прокомментировал трансфер полузащитника Юлиана Дракслера в «Пари Сен-Жермен».

«Конечно, мне жаль, что Юлиан уходит, потому что он великолепный игрок. Но я думаю, это решение будет правильным для всех. В последних матчах с «Айнтрахтом» и «Боруссией» он показал, что наш клуб имеет большое значение для него. Надеюсь, во Франции он найдет для себя новые вызовы», – приводит слова Исмаэля официальный сайт «Вольфсбурга».

Напомним, в субботу Дракслер подписал с «ПСЖ» контракт на четыре с половиной года.