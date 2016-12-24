Столбова и Климов выиграли чемпионат России в соревнованиях спортивных пар
Пара Ксения Столбова/Федор Климов выиграла золотые медали чемпионата России, который проходит в Челябинске.
Олимпийские чемпионы Сочи-2014 в командном турнире Столбова и Климов по сумме короткой и произвольной программ набрали 220,12 балла.
Вторыми стали победители финала Гран-при-2016 Евгения Тарасова и Владимир Морозов (219,19), третьими - Наталья Забияко и Александр Энберт (201,91).
Последним видом соревновательной программы турнира станет произвольная программа у женщин.
Чемпионат России
Челябинск
Пары
Итоговое положение
1. Ксения Столбова – Федор Климов – 220,12
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 219,19
3. Наталья Забияко – Александр Энберт – 201,91
4. Кристина Астахова – Алексей Рогонов 198,79
5. Юко Кавагути – Александр Смирнов – 191,42
6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 179,01
7. Анастасия Мишина – Владислав Мирзоев – 178,26
8. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 176,60
9. Елизавета Жук – Егор Бритков – 161,24
10. Анастасия Полуянова – Максим Селькин – 154,98
11. Богдана Лукашевич – Александр Степанов – 146,88
Произвольная программа
1. Ксения Столбова – Федор Климов – 142,65
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 139,15
3. Наталья Забияко – Александр Энберт – 129,06
4. Кристина Астахова – Алексей Рогонов – 128,06
5. Юко Кавагути – Александр Смирнов – 123,90
6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 118,24
7. Анастасия Мишина – Владислав Мирзоев – 115,46
8. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 112,91
9. Елизавета Жук – Егор Бритков – 103,60
10. Анастасия Полуянова – Максим Селькин – 102,73
11. Богдана Лукашевич – Александр Степанов – 94,00