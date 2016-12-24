Владимир Сальников: ВФП не входит в Ассоциацию водных видов спорта
Президент
Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что ВФП не
входит в Ассоциацию водных видов спорта.
«Всероссийская федерация плавания не входит в состав Ассоциации водных видов спорта и является самостоятельной организацией», – приводит «Р-Спорт» слова Сальникова.
Напомним, президент федерации синхронного плавания России, федерации прыжков в воду и федерации водного поло России Алексей Власенко объявил о создании в скором времени Ассоциации водных видов спорта, которую он сам возглавит.
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