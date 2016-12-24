Владимир Сальников: ВФП не входит в Ассоциацию водных видов спорта

Владимир Сальников: Радуют 14 медалей на чемпионате мира. У нас есть запас, который позволит сборной России развиваться

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира в коротком бассейне, который прошел в Канаде.