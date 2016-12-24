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Василий Ломаченко: Мой следующий бой будет против Салидо. Надеюсь, ничего не поменяется

Источник:  Bigmir.netКомментарии

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко в марте следующего года планирует встретиться со своим единственным обидчиком на профессиональном ринге - мексиканцем Орландо Салидо.

«Мой следующий бой будет против Салидо. Пока это предварительная информация, но, надеюсь, ничего не поменяется. Бой пройдет в 20-х числах марта. Рассматривается Лас-Вегас или Лос-Анджелес, там где большая мексиканская диаспора», - цитирует Ломаченко bigmir.net.

Напомним, 1 марта 2014 года Орландо Салидо победил Ломаченко разделенным решением судей.

В последнем на сегодня бою украинец одержал досрочную победу над ямайцем Николасом Уолтерсом.



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