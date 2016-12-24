Василий Ломаченко: Мой следующий бой будет против Салидо. Надеюсь, ничего не поменяется
Чемпион мира во втором полулегком весе по версии
WBO украинец Василий Ломаченко в марте следующего года планирует встретиться со
своим единственным обидчиком на профессиональном ринге - мексиканцем Орландо
Салидо.
«Мой следующий бой будет против Салидо. Пока это
предварительная информация, но, надеюсь, ничего не поменяется. Бой пройдет в
20-х числах марта. Рассматривается Лас-Вегас или Лос-Анджелес, там где большая
мексиканская диаспора», - цитирует Ломаченко bigmir.net.
Напомним,
1 марта 2014 года Орландо Салидо победил Ломаченко разделенным решением судей.
В последнем на сегодня бою украинец одержал досрочную победу над ямайцем Николасом
Уолтерсом.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически