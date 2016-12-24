«Финал четырех» Евролиги не будет перенесен из Стамбула

Президент Евролиги Жорди Бертомеу не намерен переносить «Финал четырех» турнира из Турции в связи с чередой террористических актов в стране.

- Стамбул абсолютно точно примет «Финал четырех» в мае следующего года. К сожалению, это мир, в котором мы живем, и с этим ничего не поделать, но мы не можем отступать под напором терроризма, мы должны быть сильными, придерживаться своих принципов, своей программы, - заявил Бертомеу.

«Финал четырех» Евролиги-2016/17 пройдет с 19 по 21 мая в Стамбуле во дворце спорта «Синан Эрдем Даум».



