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Линделеф и Киммих попали в символическую сборную открытий Лиги чемпионов

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

На официальном сайте УЕФА представлена символическая сборная игроков-открытий 2016 года в Лиге чемпионов. 

В команду вошли: Вратарь – Альфонс Ареола («Пари Сен-Жермен»), защитники - Серхи Роберто, Самюэль Юмтити (оба – «Барселона»), Раффаэл Геррейру («Боруссия Д»), Виктор Линделеф («Бенфика»), полузащитники Тома Лемар («Монако»), Йосуа Киммих, Ренату Саншеш (оба – «Бавария»), форварды - Кристиан Пулишич, Усман Дембеле (оба - «Боруссия» Д),  Андре Силва («Порту»).

В качестве открытия тренерского цеха назван наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

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