Линделеф и Киммих попали в символическую сборную открытий Лиги чемпионов
На официальном сайте УЕФА представлена символическая сборная игроков-открытий 2016 года в Лиге чемпионов.
В команду вошли: Вратарь – Альфонс Ареола («Пари Сен-Жермен»), защитники - Серхи Роберто, Самюэль Юмтити (оба – «Барселона»), Раффаэл Геррейру («Боруссия Д»), Виктор Линделеф («Бенфика»), полузащитники Тома Лемар («Монако»), Йосуа Киммих, Ренату Саншеш (оба – «Бавария»), форварды - Кристиан Пулишич, Усман Дембеле (оба - «Боруссия» Д), Андре Силва («Порту»).
💫 #UCL breakthrough team of 2016 💫— Champions League (@ChampionsLeague) 24 декабря 2016 г.
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В качестве открытия тренерского цеха назван наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан.
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