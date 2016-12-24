ФИФА может разрешить разговоры с арбитрами только капитанам

В ФИФА обсуждают правило, согласно которому только капитанам команд разрешат разговаривать с арбитрами. Об этом сообщил знаменитый американский форвард Марко ван Бастен, который сейчас является главой отдела технического развития организации.

«Многие игроки жалуются во время матча. Уверен, что их поведение может быть лучше. Мы думаем о том, как сделать это. О том, как помочь арбитрам. Мы хотим сделать хороший продукт – динамичный, захватывающий, но и честный.

В игре много эмоций, но мы должны их контролировать. Мы можем взять что-то из других видов спорта, как и они у нас, но нам нужно решить проблему», - цитирует ван Бастена ВВС.

Отметим, что подобное правило уже существует в регби. Ван Бастен не исключил, что оно будет использовано и в футболе.