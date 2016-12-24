Ксения Столбова и Федор Климов: Было много ошибок, но зато знаем, что надо исправлять

Победители олимпийского командного турнира Сочи Ксения Столбова и Федор Климов, выигравшие чемпионат России в парном катании, заявили, что допустили много ошибок в произвольной программе, но в этом есть плюс — осознание того, над чем работать дальше.

Столбова и Климов выиграли золото, менее чем на балл обойдя Евгению Тарасову и Владимира Морозова.

«Много было ошибок в произвольной программе, - сказал Климов журналистам. - Показали то, что на данный момент могли. Хотя это, конечно, мало. Но все ошибки видно, есть что исправлять. Наши цели были такие: прокатать две программы — мы с этим справились, отобраться на чемпионаты Европы и мира — мы с этим тоже справились. Так что в целом все нормально».

Чемпионат России стал для Столбовой и Климова первым турниром сезона из-за долгого восстановления партнерши после травмы ноги.