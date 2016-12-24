Канселу летом перейдет из «Валенсии» в «Барселону»

«Барселона» достигла договоренности о переходе защитника «Валенсии» Жоау Канселу. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Sport.es, переход состоится летом 2017 года. Клубы пока не будут объявлять об этом, но уже достигли принципиальной договоренности. Сумма трансфера составит около 30 миллионов евро, игрок подпишет контракт на пять лет.

В текущем сезоне 22-летний Жоау Канселу провел 16 матчей за «Валенсию», в его активе одна голевая передача.