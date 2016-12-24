На западе хозяева набирают очки с большим трудом

Завершились два матча в западной группе. В Кирове местная «Родина» уступила московскому «Динамо» 2:3.

Все мячи у гостей забили сборники Евгений Иванушкин (2) и Сергей Шабуров, долгое время игравший в кировской команде. Обе команды борются за попадание в заветную четверку, которая продолжит спор за медали.

В Казани местное «Динамо» сыграло вничью с «Водником» (5:5). По два гола забили Геннадий Бочкарев («Динамо-Казань» ) и Евгений Дергаев.